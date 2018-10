Bei Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen steht nach dem mageren 2:2 (1:1) gegen Hannover 96 am Samstag (21.10.2018) mal wieder alles auf dem Prüfstand. Dem umstrittenen Trainer Heiko Herrlich stellte Sport-Geschäftsführer Rudi Völler aber trotz der Stagnation im Tabellenkeller erneut eine Jobgarantie aus.

"Wir verlieren jetzt nicht die Nerven. Es gibt kein Ultimatum im Moment, Heiko kann in Ruhe weiterarbeiten" , sagte Völler, der sich aber ein Hintertürchen offen ließ. "In Zürich, in Bremen und auch in Gladbach müssen wir nun aber auch mal liefern" , sagte der 58-Jährige mit Blick auf die restlichen Aufgaben im Oktober in der Europa League, in der Liga und im DFB -Pokal.