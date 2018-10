Drei Punkte gegen die Niedersachsen wären laut des 46 Jahre alten Trainers von Bayer 04 Leverkusen, Heiko Herrlich, ein "klitzekleiner Fortschritt" für sein Team, das mit drei Pleiten in die Saison gestartet war und seitdem "ein bisschen hinterher laufe" . Die Werkself muss die Partie gewinnen, will das Team nicht gänzlich den Anschluss an die vorderen Plätze verlieren.

Und auf einen wichtigen, aber zuletzt eher formschwachen Spieler, kann Herrlich nun auch wieder zurückgreifen. Leon Bailey, der durch sein abgesagtes Länderspieldebüt für das jamaikanische Nationalteam für Aufsehen gesorgt hatte, erhielt vom Bayer-Trainer Rückendeckung. "Ich stehe absolut hinter Leon" , sagt der Coach. "Für ihn ist es ein absoluter Traum, für sein Heimatland zu spielen" , sagte Herrlich. Es werde seiner Meinung nach zu vorschnell über junge Menschen geurteilt, deshalb wollte Herrlich es "mal aus seiner Sicht sehen" .