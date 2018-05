Bayer will letzte Champions-League-Chance nutzen

Bayer Leverkusen geht zuversichtlich in den finalen Kampf um die Champions League. "Wir haben noch eine kleine Chance, unter die ersten Vier zu kommen" , sagte Trainer Heiko Herrlich vor dem Spiel am Samstag (12.05.2018/15.30 Uhr) gegen Hannover 96. "Wichtig ist, dass wir 100 Prozent aufrufen. Unabhängig davon, was auf den anderen Plätzen passiert."

Der Tabellen-5. aus Leverkusen könnte vom Ausgang der Partie zwischen dem Dritten Dortmund und dem Vierten Hoffenheim profitieren. Die punktgleichen Hoffenheimer rangieren nur aufgrund der besseren Tordifferenz (+3) vor der Werkself. Der BVB weist drei Punkte mehr und die bessere Tordifferenz (+6) auf. Im Falle einer Niederlage des Revierclubs würde den Leverkusenern nur ein hoher Erfolg weiterhelfen. Einen solchen Kantersieg wollte Herrlich jedoch nicht als Ziel ausgeben. "Aber es kann eine Konstellation geben, dass wir eingreifen müssen. Das werden wir dann auch tun."