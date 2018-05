Durchhänger zur Unzeit für Bayer Leverkusen

Ein Unterschied von 20 Millionen Euro

Und dann wäre da auch noch der finanzielle Aspekt: Während der Klub in der Champions League alleine in der Gruppenphase mit Gesamteinnahmen von rund 25 Millionen Euro planen kann, wären es in der Europa League maximal sieben. " Das macht für uns schon einen Unterschied ", sagte Sportmanager Jonas Boldt dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Das Potenzial für Platz vier hat die Leverkusener Mannschaft ohne Frage. Sie ist jung, gespickt mit hochveranlagten Akteuren und zu berauschendem Offensivfußball in der Lage - allerdings fehlt ihr die Konstanz. Schon seit Monaten hadert Herrlich damit, in dieser Spielzeit keine drei Siege in Folge geschafft zu haben.

Korkut als Bayers Hoffnung

Das wird sich bei noch zwei ausstehenden Spielen nicht mehr ändern lassen. Der Trainer wird es verkraften können, sollte es am Ende für die Champions League reichen. Und da hofft man bei Bayer ausgerechnet auf Ex-Coach Tayfun Korkut, der als Gast kommen musste, um erstmals ein Spiel in Leverkusen zu gewinnen.

" Ich drücke ihm die Daumen, dass er auch nächste Woche gewinnt ", sagte Völler mit einem Augenzwinkern. Denn da empfangen die Schwaben Hoffenheim - jenes Team, das Bayer vom begehrten vierten Platz verdrängte.

