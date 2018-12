Mit einem starken Hinrunden-Finish will der schwach in die Saison gestartete Tabellenelfte Kontakt zu den Europacup-Plätzen herstellen. Völler hatte nach dem unglücklichen 1:1 am Montag in Nürnberg für die restlichen Partien bis zur Winterpause gegen Augsburg, Frankfurt, Schalke und Hertha eine bessere Punktausbeute gefordert.

Für das Duell mit Augsburg können die Leverkusener mit Karim Bellarabi planen, der in Nürnberg über Muskelprobleme geklagt hatte. Abwehrspieler Sven Bender (Fußbeschwerden) fällt hingegen ebenso aus wie Panagiotis Retsos und Joel Pohjanpalo aus.