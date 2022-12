Neuer Technischer Direktor für den VfL Bochum

Lettau war bislang Assistent von Union Berlins Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert. Lettau wird am 1. Januar 2023 beim in Bochum anfangen.

Lettau: "Fokus auf das Ziel Klassenerhalt"

"Marc Lettau hat in den vergangenen Jahren durch seine Arbeit seinen Beitrag zur höchst erfolgreichen Geschichte von Union Berlin leisten können", sagte VfL-Geschäftsführer Patrick Fabian einer MItteilung des Klubs zufolge.

"Hier im Ruhrpott wird Fußball gelebt, die Bedeutung ist enorm und die Begeisterung riesig. Insofern musste ich nicht lange überlegen", wird Lettau zitiert. "Und so gilt der volle Fokus nun dem gemeinsamen Ziel, die Bundesliga zu halten."

Bochum nach der Winterpause gegen Leverkusen

Bochum ist in der Bundesliga Tabellenvorletzter mit einem Punkt Rückstand auf den rettenden Platz 15. Am 21. Januar 2023 geht es für den VfL am 16. Spieltag mit einem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen nach der Winterpause wieder los.

Quelle: dpa