Bernd Leno wechselt zum FC Arsenal

Am Dienstag (19.06.2018) bestätigte Bayer 04 Leverkusen den Wechsel des Ex-Stuttgarters, der einen Fünfjahresvertrag erhält und 25 Millionen Euro Ablöse kosten soll. Am Dienstag stand auch der Medizincheck bei den Gunners auf dem Programm. In London wird Leno Teamkollege der deutschen Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi.

"Ich habe die Zeit in Leverkusen vom ersten bis zum letzten Tag genossen" , wurde Leno auf der Bayer-Homepage zitiert: "Nach fantastischen sieben Jahren werde ich nun meinen Weg in einer anderen, sehr spannenden Liga fortsetzen. Aber ich bin mir sicher, dass wir uns auf internationalem Parkett noch häufiger wiedersehen werden."

Neuer Teammanager bei Arsenal ist der Ex-Paris-Coach Unai Emery als Nachfolger von Arsene Wenger. Die Leverkusener hatten als Ersatz für Leno, der seit 2011 im Verein war, bereits den Frankfurter Lukas Hradecky ablösefrei verpflichtet. Bundestrainer Joachim Löw hatte Leno nach dem Trainingslager in Eppan noch aus dem vorläufigen WM-Kader für Russland gestrichen. An Leno waren auch der SSC Neapel und Atletico Madrid interessiert gewesen.

sid | Stand: 19.06.2018, 20:40