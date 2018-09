Dass Leipzig noch am Donnerstag in der Europa-League-Qualifikation ranmusste, sieht Funkel nicht als Vorteil für seine Mannschaft an. "Das spielt keine Rolle" , erklärt der Coach. "Gegen Dortmund hatten sie acht neue, frische Spieler auf dem Feld. Davon gehe ich wieder aus. Aber selbst wenn das nicht der Fall wäre, hätten die Spieler zu Beginn der Saison keine Probleme damit."

Statistik: Leipzig und Düsseldorf treffen erstmals in der Bundesliga aufeinander. In der 2. Liga gab es vier Duelle (Leipzig holte zehn von zwölf Punkten).

Letztes Spiel: Im April 2016 verlor Düsseldorf im eigenen Stadion mit 1:3 gegen Leipzig.

Personal: Oliver Fink, Adam Bodzek, Aymen Barkok, Havard Nielsen und Takashi Usami fehlen der Fortuna weiterhin. Neuzugang Marcin Kaminski könnte am Samstag in die Startelf rücken.