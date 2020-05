Laschet über DFL-Gesundheitskonzept: "System funktioniert"

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hält das Gesundheitskonzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) zur Durchführung von Geisterspielen trotz der drei Corona-Fälle beim 1. FC Köln für tragfähig. "Die Kölner Corona-Fälle sind ja gerade der Beleg, dass das ganze System funktioniert. Es ist ein riesen Sicherheitskonzept entwickelt worden, dass inzwischen parteiübergreifend Zustimmung gefunden hat" , sagte der CDU-Politiker am Montag (04.05.2020) im ARD-Mittagsmagazin.

Entscheidung am Mittwoch?

Nach positiven Befunden bei zwei Profis und einem Betreuer in Köln waren Zweifel am Geisterspiele-Plan der Bundesliga zur Fortsetzung der Saison aufgekommen. Alle drei Infizierten befinden sich mittlerweile in Quarantäne. Ein am Sonntag durchgeführter zweiter Test beim Bundesligisten blieb allerdings ohne weiteren Befund. "Wenn bei allen Vereinen jetzt so getestet wird, dann wird man in der Tat, wenn es Mitte Mai losgehen könnte, dann sicher sein, dass die, die positiv auffällig wären, bereits vorher zurückgezogen sind" , sagte Laschet.

Die DFL hofft am Mittwoch bei der Konferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel auf die Entscheidung, die Bundesliga-Spielzeit noch im Mai ohne Zuschauer fortsetzen zu können.