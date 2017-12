Kontrollausschuss überprüft Heiko Herrlichs "Schwalbe"

Dies teilte der DFB am Donnerstag (21.12.2017) mit. In der 75. Minute der Partie der beiden Bundesligisten hatte sich Herrlich nach einem Schubser des Gladbacher Spielers Denis Zakaria an der Seitenlinie fallen gelassen. Es bestehe der Verdacht, dass sich der Coach damit "unsportlich verhalten hat", hieß es in der DFB-Mitteilung.

Herrlich bereits angeschrieben

Der Kontrollausschuss habe Herrlich angeschrieben und zu einer Stellungnahme aufgefordert. "Nach Vorliegen und Auswertung der Stellungnahmen wird der Kontrollausschuss über den weiteren Fortgang des Verfahrens entscheiden ", teilte der DFB mit.

Der Bayer-Trainer hatte sich nach dem Pokal-Spiel für seine theatralische Einlage entschuldigt. "Ich schäme mich für die Aktion, und ich möchte mich dafür entschuldigen" , sagte Herrlich und versuchte zu retten, was kaum noch zu retten war.

"Oscarreife Einlage"

Von einer "oscarreifen Einlage" sprach Borussia Mönchengladbachs Vizepräsident Rainer Bonhof, Herrlich zeigte immerhin Reue. "Das ist im Affekt passiert. Ich muss es mit meinen 46 Jahren schaffen, stehen zu bleiben, ganz klar. Ich wollte da sicher keine Rote Karte fordern" , sagte der Bayer-Coach.

Ausgerechnet Herrlich also, der die Borussia 1995 als Spieler nach einem unrühmlichen Wechseltheater in Richtung Dortmund verlassen hatte und in der Gladbacher Fangemeinde noch immer als "Verräter" gilt. Nach seinem "Ausrutscher" flog prompt ein gut gefüllter Becher von der Haupttribüne in seine Richtung.

Stand: 21.12.2017, 11:46