Die Erkenntnis ist nicht neu, sie ist deshalb für alle Kölner aber nicht weniger schmerzhaft: Der Fußballgott, so es ihn denn gibt, hat sich vom 1. FC Köln abgewandt. Beim 2:3 gegen den VfB Stuttgart am Sonntag (04.03.2018) reichten drei Minuten, zwei Stuttgarter Abschlüsse und ein dicker Patzer von Timo Horn, um die besten 44 Minuten, die die Kölner in dieser Saison gespielt hatten, vergessen zu machen.

Acht Punkte Rückstand

Mit einem Sieg hätte man erstmals seit dem dritten Spieltag den letzten Platz verlassen und gleichzeitig den Abstand auf den Relegationsplatz auf fünf Punkte verkürzen können, doch dazu kam es nicht. Stattdessen beträgt der Rückstand acht Punkte, und die Kölner Hoffnungen auf den Klassenerhalt haben einen herben Dämpfer erhalten.

Denn seit der Wiedereinführung der beiden Relegationsspiele reichten schon mal 27 Punkte für Platz 16, es waren aber auch schon 37 notwendig. Die 17 Zähler, die der FC auf seinem Konto hat, sind jedenfalls zu wenig. In Köln plant man deshalb zweigleisig, wenngleich es bei einem Abstieg sicher nur ein kleiner Trost wäre, dass alle Spieler Verträge für die zweite Liga haben, auch die zuletzt verpflichteten. Wie es mit Trainer Stefan Ruthenbeck weitergeht, ist unabhängig von der Ligazugehörigkeit unklar. Sein Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2018.

Horns tragischer Fehlgriff

Köln spielte in diesem richtungsweisenden Spiel lange nicht wie ein Abstiegskandidat, sondern dominierte die Gäste aus dem Schwabenland klar. Claudio Pizarro (7.) hatte früh für die Führung gesorgt, anschließend spielte Köln phasenweise Fußball, wie man ihn im Abstiegskampf lange nicht gesehen hat. Defensiv gut strukturiert, dank eines famosen Vincent Koziello auch mit guten Ideen im Aufbauspiel. In einer Liga, in der die Mehrzahl der Vereine dem Pressingwahn verfallen ist, fällt man damit bereits positiv auf.

Trost vom Gegner: Timo Horn (v.)

Und doch reichten 180 Sekunden aus, um die Stimmung in Köln kippen zu lassen: Es waren die Minuten des Mario Gomez, der erst für den 1:1-Ausgleich sorgte (45.) und wenig später, es lief bereits die Nachspielzeit, sogar noch einen zweiten Treffer nachlegte (45.+2). Kölns Torhüter Horn ließ den harmlosen Abschluss durch die Finger ins Tor rutschen, es war ein Fehler, wie er dem Ur-Kölner in seiner Profikarriere noch nicht passiert ist.

"Es ist brutal, ein Wahnsinn, gerade, wenn man so eine Halbzeit gespielt hat" , sagte Horn, der im zweiten Durchgang auch noch einen sicher nicht unhaltbaren Gegentreffer von Andreas Beck (57.) passieren ließ. Die Kölner Aufholjagd, die im späten 2:3 durch einen Freistoß des eingewechselten Milos Jojic gipfelte (86.), kam zu spät.

War es das schon für Köln?

Nun könnte man mit Blick auf den Spielplan argumentieren, der 1. FC Köln trete ja unter anderem noch gegen die direkten Abstiegskonkurrenten Werder Bremen (A), FSV Mainz 05 (H) und den VfL Wolfsburg (A) an. Doch selbst kühnste Optimisten werden zugeben müssen, dass die Chancen auf den Klassenerhalt nach dem Rückschlag gegen Stuttgart nur noch theoretischer Natur sind.

Dieser Eindruck verfestigte sich offenbar auch bei vielen Kölner Anhängern, je länger die Partie gegen Stuttgart lief. Über viele Monate hatte ein Großteil der Fans tapfer gegen den sportlichen Niedergang angesungen, doch am Sonntag schien eine Grenze erreicht. Die Ultras stellten im zweiten Durchgang weitestgehend den Support ein, im Stadion wurde es zeitweise gespentisch still.

Beschimpfungen gegen Stuttgarts Zieler

Erst als Timo Horn nach Spielende enttäuscht zu Boden sank, die Hände vor dem Gesicht verschränkt, da schienen die Fans ihren Frust vergessen zu können. Mit lauten Sprechhören feierten sie Horn, den Unglücksraben des Spiels. Es hätte vielleicht sogar das versöhnliche Ende eines traurigen Nachmittags sein können, hätten sich nicht einige Kölner Fans mit Beleidigungen gegen Stuttgarts Torhüter Ron-Robert Zieler unmöglich gemacht.

"Der FC verurteilt dieses Verhalten und bittet Zieler um Entschuldigung" , teilte der Tabellenletzte inzwischen mit. Der Klub versuche, den oder die Täter zu ermitteln und behalte sich Konsequenzen gegen diese Personen vor. Aus der Kölner Südkurve hatte es immer wieder Beleidigungen gegen Zieler, einen gebürtigen Kölner, gegeben, darunter waren auch geschmacklose Vergleiche mit Robert Enke, der an Depressionen litt und sich im Jahr 2009 das Leben genommen hatte.

"Was am Sonntag offenbar von einem oder einigen FC-Ultras über Megafon in Richtung des Torwarts des VfB Stuttgart gerufen wurde, geht über eine im Stadion noch tolerierbare Wortwahl weit hinaus und widerspricht allen Werten des FC" , heißt es weiter.

Vielfältige Probleme

Die Probleme des 1. FC Köln, sie sind vielfältig und in den letzten vierundzwanzig Stunden sicher nicht kleiner geworden. Eher im Gegenteil. Und der Klub, der sich in den letzten Wochen auf dem Rasen tapfer gegen den drohenden Niedergang gewehrt hatte, droht an ihnen zu scheitern. Wenn die Kölner am kommenden Montag (12.03.2018) in Bremen antreten, hilft wieder einmal nur ein Sieg, um die Mini-Chance auf den Klassenerhalt aufrechtzuerhalten.

mit dpa | Stand: 05.03.2018, 12:21