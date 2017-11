Die Lage ist desaströs. Der neuerliche Abstieg des 1. FC Köln ist angesichts von nur zwei mickrigen Pümktchen nach 13 Spielen kaum noch zu verhindern. Doch auch nach dem 0:2 gegen Hertha BSC am Sonntag (26.11.2017) bleibt Peter Stöger weiter Trainer des FC .

Noch in der Nacht nach der Heimpleite hatten sich die Verantwortlichen des Klubs zu einer Krisensitzung getroffen. Am Montagmittag verkündeten sie ihre Entscheidung pro Stöger. "Peter Stöger bereitet die Mannschaft auf das Spiel auf Schalke vor und wird am Samstag auch auf der Bank sitzen" , erklärte Vize-Präsident Toni Schumacher

Kapitän Lehmann rückt ab

Nach der elften Niederlage in der Bundesliga ist die Moral der Kölner jedoch endgültig am Boden. "Irgendwann bist du vom Kopf her am Arsch" , sagte Matthias Lehmann nach der Partie. "Wenn du so viele Schläge in die Fresse kriegst, zermürbt dich das irgendwann. Das macht dich kaputt."

Der FC -Kapitän mochte auch kein klares Bekenntnis mehr zum Trainer abgeben. "Wir haben zwei Punkte, aber es ist nicht meine Aufgabe, den Trainer zu köpfen. Das ist Aufgabe der Leute oben oder vom Trainer selbst" , erklärte er und äußerte Verständnis für die Forderung des ehemalige Nationalspielers Dietmar Hamann, der dem FC in seiner Funktion als TV -Experte einen Trainerwechsel nahelegte. "Didi Hamann ist lange genug selbst dabei, um zu sagen: Wenn man einen Impuls freisetzen will, ist das vielleicht eine Möglichkeit."

Verletzungssorgen und Kader-Unwucht

Einen Rücktritt schloss am Sonntag Stöger aus. Und auch "die da oben" , also die Kölner Klubverantwortlichen, kamen bei ihrer nächtlichen Analyse offenbar zu dem Ergebnis, dass ein Trainerwechsel nichts verändern würde. Dabei dürften nicht nur die unbestrittenen Verdienste Stögers eine Rolle gespielt haben, sondern vor allem die Frage, was ein neuer Coach tatsächlich bewirken könnte.

Gegen die Hertha fehlten dem FC elf Spieler. Langzeitverletzte wie Jonas Hector, Marcel Risse oder Dominique Heintz würden jedoch auch unter einem neuen Trainer kaum schneller genesen. Auch für die erhebliche Unwucht im Kader, kann Stöger nichts. Die verfehlte Transferpolitik geht auf die Kappe des zurückgetretenen Sportdirektors Jörg Schmadtke, der dabei offensichtlich auch die Wünsche des Trainers nicht berücksichtigte.

Beispiele Freiburg und St. Pauli

Es könnte also durchaus sinnvoll sein, trotz der aussichtslosen Lage am Trainer festzuhalten, wenn man von dessen Qualitäten überzeugt ist. Der SC Freiburg macht das seit Jahren so - Spielzeiten in der Zweiten Liga inklusive. Und in der vergangenen Saison hielt der FC St. Pauli in der Zweiten Liga trotz des letzten Tabellenplatzes an Trainer Ewald Lienen fest.

Auch die Hamburger plagten damals Verletztungssorgen und strukturelle Schwächen des Kaders. Letztere wurden in der Winterpause beseitigt und als sich der Krankenstand verringerte, startete St. Pauli eine furiose Aufholjagd mit 35 Punkten in der Rückrunde. Ein solcher Parforceritt des FC zum Klassenerhalt bleibt unwahrscheinlich, mit oder ohne neuen Trainer.

Stand: 27.11.2017, 09:33