Stöger will Klarheit - Heldt im "Denkprozess"

Heldt: "Befinde mich weiter im Denkprozess"

Hannovers Sportchef Horst Heldt (47) indes hofft offenbar weiter auf einen Wechsel zum Tabellenletzten aus Köln. Er befinde sich weiter in einem "Denkprozess" und einer "besonderen Situation", sagte Heldt am Donnerstag. Heldt bestätigte aber auch, dass ihm 96-Klubchef Martin Kind weiter keine Freigabe für einen Wechsel an den Rhein geben wolle. "Ich habe ihn aber auch nicht um eine Freigabe gebeten ", sagte Heldt, der in Köln seit einer Woche als Nachfolger von Jörg Schmadtke im Gespräch ist.