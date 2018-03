Köln raubt sich selbst die letzten Illusionen

Die Verärgerung stand Timo Horn ins Gesicht geschrieben. Drei Gegentore hatte der Torhüter des 1.FC Köln gegen Werder Bremen am Montagabend (12.03.2018) hinnehmen müssen. Drei Treffer, die für die weiteren Wochen der Rheinländer folgenschwer sein dürften. Denn die Pleite hat den Strudel, in dem die Kölner seit Wochen stecken, weiter beschleunigt.

"In der ersten Halbzeit waren wir viel zu passiv. Die Innenverteidiger konnten teilweise 30 Meter vor unser Tor laufen, ohne angegriffen zu werden. Das ist unglaublich. Dann drehst du da hinten durch" , kritisierte der sonst so besonnene 24-Jährige seine Vorderleute. Es schien, als sei in diesem Moment der Traum vom Klassenverbleib bei Horn geplatzt.