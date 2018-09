SC Paderborn gewinnt turbulent beim 1. FC Köln

Der SC Paderborn hat dem 1. FC Köln auf durch ein spektakuläres 5:3 (1:1) am Sonntag (16.09.2018) die erste Saisonniederlage beschert. Den Paderborner Sieg schossen Babacar Gueye (38.), Philipp Klement (66., 71.), Bernard Tekpetey (89.) und Sven Michel (90.+4) heraus. Für den FC trafen Simon Terodde (37., 53.) und John Cordoba (84.). FC-Kapitän Jonas Hector sah nach einem taktischen Foulspiel Gelb-Rot (87.).

"Der Platzverweis war der Knackpunkt", sagte FC-Trainer Anfang. "Wir hatten wahnsinnig viele Chancen und müssen mehr Tore schießen. Es ist kein Weltuntergang, aber wir ärgern uns." Marco Höger, der beim FC in der Startelf stand, monierte im WDR-Interview die schnellen Gegentore. "In der Euphorie lassen wir in der Konzentration nach. Zu Hause gegen Paderborn, das soll nicht abwertend klingen, haben wir uns das anders vorgestellt."