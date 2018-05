Köln verpflichtet Leipzig-Verteidiger Schmitz

Der 1. FC Köln hat seine Defensive weiter verstärkt. Wie der Bundesliga-Absteiger am Donnerstag (24.05.2018) mitteilte, wechselt Rechtsverteidiger Benno Schmitz von RB Leipzig an den Rhein. Der 23-Jährige unterschrieb beim Geißbock-Klub einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

Schmitz soll Lücke auf rechts schließen

FC-Geschäftsführer Armin Veh lobte Schmitz für seine Ruhe am Ball, seine saubere Technik und gute Spieleröffnung. " Wir trauen ihm zu, dass er sich bei uns durchsetzen und die Lücke auf unserer rechten Abwehrseite schließen kann ", so Veh.

Für die Leipziger absolvierte der Verteidiger seit 2016 insgesamt 19 Pflichtspiele, in der abgelaufenen Spielzeit kam er jedoch nur zweimal zum Einsatz. Daher sei es ihm wichtig gewesen, " zu einem Klub zu wechseln, in dem ich regelmäßig spielen und mich entwickeln kann ", sagte Schmitz. Zur Ablösesumme für den Defensivspieler, der in Leipzig noch einen Kontrakt bis 2020 besaß, machten die Kölner keine Angaben.

Schmitz ist nach Lasse Sobiech, Louis Schaub und Niklas Hauptmann der vierte Neuzugang beim FC.

Stand: 24.05.2018, 17:28