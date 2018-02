Leonardo Bittencourt musste lange auf diesen Moment warten. Zehn Spiele musste der 24-Jährige pausieren, eine Adduktorenverletzung stellte sich Ende des Jahres als so schwer heraus, dass der Mittelfeldspieler sogar operiert werden musste.

Sein Comeback beim Spiel in Leipzig - dem ersten seit dem 18. November - hätte allerdings besser kaum inszeniert sein können. In der 61. Minute kam er für Jannes Horn in die Partie, war sofort integriert, hatte nach fünf Minuten noch Pech im Abschluss und schoss in der 77. Minute den Siegtreffer für den FC.

Bittencourt: "Rundum gelungener Tag"