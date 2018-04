Timo Horn bleibt dem 1. FC Köln offenbar treu

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln kann offenbar auch beim nahezu sicheren Abstieg in die 2. Liga wohl auf die Dienste von Torwart Timo Horn zählen.

Wie mehrere Medien am Dienstag (24.04.2018) übereinstimmend berichteten, wird der Tabellenletzte nach der überraschenden Vertragsverlängerung mit Nationalspieler Jonas Hector im Verlauf der Woche auch die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem 24 Jahre alten Schlussmann verkünden.

Verzicht auf Ausstiegsklausel

In Horns aktuellem Vertrag, der bis zum 30. Juni 2022 läuft, existiert eine Ausstiegsklausel, die es ihm erlaubt, bereits in diesem Sommer den FC für rund neun Millionen Euro Ablöse zu verlassen.

Angeblich ist der von vielen Klubs aus dem In- und Ausland umworbene Silbermedaillen-Gewinner der Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro bereit, für einen finanziellen Ausgleich auf die Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier zu verzichten und beim Projekt Wiederaufstieg mitzuwirken.