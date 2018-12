FC bangt vor Bochum-Spiel um Terodde-Einsatz

Der 1. FC Köln bangt vor der Partie gegen den VfL Bochum am Freitag (18.30 Uhr) um den Einsatz von Simon Terodde. Der Top-Torjäger des Tabellenzweiten setzte unter der Woche mit dem Training aus wegen Beschwerden am Hüftbeuger. Ob er spielen kann, will Trainer Markus Anfang kurzfristig entscheiden. Sicher fehlen wird Marco Höger (Gelbsperre).

