Kölner Medien: FC-Kontakte zu Beiersdorfer und Anfang

Der 1. FC Köln hat bei der Suche nach einem neuen Sportdirektor offenbar die Fühler nach Dietmar Beiersdorfer ausgestreckt. Auch Kontakte zu Kiels Trainer Markus Anfang soll es gegeben haben. Das berichten Kölner Zeitungen.

Wie der "Kölner Stadtanzeiger" am Samstag (02.12.2017) berichtete, hätten sich FC-Verantwortliche vor dem Duell mit Schalke 04 am Samstag in einem Hotel mit dem früheren Vorstandsvorsitzende des Hamburger SV getroffen. Beiersdorfer hatte in der Saison 1995/96 als Spieler für Köln 16 Bundesligaspiele bestritten. Nach Informationen der Zeitung habe Beiersdorfer bereits als Kandidat gegolten, bevor in der vergangenen Woche der Kontakt zu Horst Heldt bekannt geworden war.

Zeitung: "FC kontaktierte Markus Anfang"

Wie der Kölner "Express" ebenfalls am Samstag berichtete, sollen die Kölner außerdem Kontakt zu Markus Anfang, Trainer des Zweitliga-Spitzenreiters Holstein Kiel, aufgenommen haben. Der FC habe auf Anfrage keinen Kommentar abgeben wollen. Kölns amtierender Trainer Peter Stöger steht beim FC nach einer völlig missratenen Hinrunde vor dem Aus. Laut "Express" soll sich Stöger nach dem 2:2 bei Schalke 04 am Samstagabend bereits von seinen Spielern verabschiedet haben.

Anfang äußerte sich gegenüber der "Sportschau" zu den Vorwürfen. Woher die Informationen kommen, müsse man den "Express" fragen, sagte der 43-Jährige Trainer im Interview mit der "Sportschau" und fügte an: "Ich bin Trainer bei Holstein Kiel und habe gerade ein Topspiel hinter mir. Alles andere interessiert gerade nicht."

sid | Stand: 02.12.2017, 21:19