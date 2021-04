Selbst Wolfgang Groß ist mit seinem Fußballer-Latein am Ende. Der Jugendtrainer der SG Wattenscheid 09, der schon seit vielen Jahren im Kinderfußball arbeitet, gibt auf - gewissermaßen. "Wir haben jetzt alle Trainingseinheiten für unsere Kinder abgebrochen. Die Vorgaben von der Stadt Bochum sind für uns nicht mehr umzusetzen" , sagt er.

Am vergangenen Dienstag erhielten die Bochumer Vereine von ihrem Sportamt eine Mail mit neuen Corona-Vorschriften. Aufgrund der steigenden Inzidenz-Werte, die in Bochum bis auf 136 angestiegen waren, müsse eine Notbremse gezogen werden, hieß es. "Ein Training einer Kindergruppe von beispielweise zehn Kindern ohne entsprechende Testung ist nicht möglich" , heißt es in der Vorgabe des Bochumer Sportamts vom 30. März.

Bedeutet: Alle Kinder bis 14, die bis dahin frei trainieren durften, müssen nun vor jeder Trainingseinheit einen amtlich dokumentierten negativen Selbsttest vorweisen. Kostenpunkt pro Test durchschnittlich: 30 Euro.