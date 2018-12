Arminia Bielefelds neuer Trainer Uwe Neuhaus hat ein erfolgreiches Debüt gefeiert: Sein Team gewann am Freitagabend (14.12.18) völlig verdient mit 2:1 (1:0) bei Holstein Kiel.

Die von Beginn an überlegenen Arminen gingen nach 34 Minuten durch Fabian Klos mit 1:0 in Führung. In der Folge wurden viele Chancen vergeben, und Janni Serra gelang in der 73. Minute der 1:1-Ausgleich. Arminias verdienten Siegtreffer markierte schließlich Julian Börner in der 81. Minute per Kopf.

Viele Chancen liegen gelassen

Dabei mussten die Arminen völlig unnötigerweise bis in die Schlussphase hinein zittern. Denn eigentlich hätten die Ostwestfalen angesichts einer Hülle von klaren Torchancen die Partie bereits erheblich früher für sich entscheiden müssen. So vergab beim Stand von 1:0 Andreas Voglsammer in der 45. Minute, als er ganz allein vor Kiels Keeper Kenneth Kronholm auftauchte, diesen aber anschoss.