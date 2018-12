Bielefelds Uwe Neuhaus vor Trainer-Debüt in Kiel

" Ich stehe für Ballbesitzfußball, der zielstrebig nach vorne führt. Außerdem mag ich Dominanz und mag es, den Gegner zu beherrschen ", sagte Neuhaus bei seiner Vorstellung. Dabei will er seinen Spielern " kein System diktieren, was die Mannschaft nicht sofort spielen kann ", so Neuhaus am Donnerstag gegenüber der "Neuen Westfälischen".