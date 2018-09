KFC Uerdingen - das Starensemble der 3. Liga

Anfang Mai stand Dominic Maroh noch in einem Bundesligaspiel gegen den FC Bayern München auf dem Platz. Von Beginn an spielte der Innenverteidiger für den 1. FC Köln gegen den Rekordmeister und machte seine Sache gut. Am Donnerstag (19.09.2018) unterschrieb der 31-Jährige einen Vertrag beim KFC Uerdingen - in der 3. Liga. "Dominic Maroh wird die Qualität unseres Kaders noch einmal entscheidend stärken und uns durch seine Erfahrung sicher weiterhelfen können" , sagte KFC-Geschäftsführer Nikolas Weinhart.

Maroh und Yesil waren vereinslos

Auch nach dem Schließen des Transferfensters Ende August sorgen die Krefelder damit weiter mit prominenten Verpflichtungen für Aufsehen. Zuvor hatte der KFC auch Samed Yesil ablösefrei unter Vertrag genommen. Das einst hoch gehandelte Sturmtalent (Bayer Leverkusen, FC Liverpool) war wie Maroh vereinslos. Der erst 24 Jahre alte Angreifer ist in Krefeld geboren und will nun einen Neustart in seiner Heimatstadt wagen.