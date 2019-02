KFC Uerdingen holt Norbert Meier als Trainer

Der KFC Uerdingen ist auf der Trainersuche fündig geworden: Mit dem bundesliga-erfahrenen Norbert Meier will der Klub seine Aufstiegs-Ambitionen in der 3. Liga aufrechterhalten. Am Sonntag (03.02.2019) gab der Klub bekannt, dass der 60-Jährige die Nachfolge des am Montag freigestellten Stefan Krämer antritt.

Meier, der zuletzt den 1. FC Kaiserslautern trainierte, soll am Dienstag erstmals das Training leiten. Am Samstag hatte der KFC unter Interims-Coach Stefan Reisinger beim 2:3 beim SV Meppen zum dritten Mal in Folge verloren. Die Uerdingen haben als Tabellenvierter derzeit drei Punkte Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsplatz.

Video starten, abbrechen mit Escape Wahnsinn in Meppen: Proschwitz zum Last-Minute-Sieg | Sportschau | 02.02.2019 | 05:32 Min. | Verfügbar bis 02.02.2020 | Das Erste

In Krefeld trifft Meier auf seine ehemaligen Spieler Maximilian Beister und Stefan Reisinger (Co-Trainer), mit denen er als Trainer von Fortuna Düsseldorf 2012 den überraschenden Aufstieg in die Fußball-Bundesliga geschafft hatte.

Stand: 03.02.2019, 14:16