Guter Aufwand, zu wenig Ertrag - so lautete die Bilanz bei den Sportfreunden Lotte nach dem 0:0 im Derby gegen Spitzenreiter VfL Osnabrück. Das ging auch Lotte-Trainer Nils Drube so, der aber das Positive an der Nullnummer hervorhob: "Man hat gemerkt, dass wir einen Entwicklungsprozess vollzogen haben."

Tatsächlich ist unter dem neuen Trainer aus einer zögerlichen eine zielstrebige Mannschaft geworden, die kompakt verteidigt und versucht, aus Ballgewinnen schnell Kapital zu schlagen. Zwölf Punkte aus sieben Spielen lautet Drubes Bilanz.

Drube lobt Uerdingens Qualität

Zwar ist Lotte nach dem schlechten Start als 15. immer noch nicht aus dem Gröbsten raus, aber die Tendenz stimmt. Die "Drube"-Tabelle seit Anfang September weist die Sportfreunde als Vierten aus. Nach Osnabrück wartet am Samstag (27.10.2018) mit dem KFC Uerdingen das nächste größere Kaliber aus der Spitzengruppe.

"Sie haben gestandene Spieler, klare Abläufe und eine hohe individuelle Qualität", weiß Drube, der deshalb von seiner Mannschaft erwartet, "dass wir bis ans Limit gehen." Dann ist vielleicht auch in der Duisburger Arena Zählbares drin.

Zu viele Fehler in Kaiserslautern

Denn der KFC zeigte sich zuletzt anfällig. "Wir hatten zu viele leichte Ballverluste", monierte Trainer Stefan Krämer nach dem 0:2 in Kaiserslautern. Das könnte auch gegen Lotte gefährlich werden. "Sie haben ein gutes Umschaltspiel und funktionieren als Einheit", so Krämer.

Neben den Ballverlusten hat der Aufsteiger allerdings auch mit Problemen in der eigentlich überdurchschnittlich besetzten Offensive zu kämpfen. Trifft Stefan Aigner, der fünf der letzten sieben KFC-Treffer erzielte, nicht, kommt aktuell auch nichts Zählbares heraus. Alternativen wie Maximilian Beister oder Lucas Musculus waren zuletzt formschwach. Aufstiegsheld Beister hat den Anschluss an die Startformation verloren, muss sogar eher um einen Kaderplatz kämpfen.

Stand: 26.10.2018, 17:53