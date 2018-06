Der Traum von der Rückkehr in den Profifußball ist für den KFC Uerdingen nach einer fünftägigen Hängepartie endgültig offiziell. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Montag (04.06.2018) mitgeteilt, dass der Klub die Lizenz erhält.

KFC hat überwiesen, Bank zu spät gutgeschrieben

Der Zulassungsbeschwerdeausschuss musste sich noch einmal mit dem Thema "KFC-Aufstieg" beschäftigen, da beim Zulassungsverfahren eine Frist nicht eingehalten worden sein sollte. Eine "geforderte Liquiditätsreserve" war zu spät eingegangen, wie der Verband festgestellt hatte. Nach eingehender Prüfung stehe nun jedoch fest: Die für den Aufstieg notwendige Finanzreserve von 1,2 Millionen Euro sei vom KFC überwiesen, jedoch von der zuständigen Bank zu spät gutgeschrieben worden, erklärte DFB-Vizepräsident Rainer Koch, der Vorsitzende des Zulassungsbeschwerdeausschusses, am Montagnachmittag.

Relegation auch schon am Grünen Tisch entschieden

Bereits das Playoff-Duell mit Waldhof Mannheim musste am Grünen Tisch entschieden werden, da das Rückspiel beim Stand von 2:1 für Uerdingen wegen Ausschreitungen von Waldhof-Fans abgebrochen worden war. Das DFB-Sportgericht wertete die Partie mit 2:0 für den KFC, der das Hinspiel auch mit 1:0 gewonnen hatte.

Diese Entscheidung konnte Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp nachvollziehen, die in Sachen Zulassung noch nicht: "Ich sehe das eher schwierig aktuell. Ich werde mit Sicherheit nochmal mit dem DFB sprechen und mir das in einem persönlichen Gespräch erklären lassen." ch sehe das eher schwierig aktuell. Ich werde mit Sicherheit nochmal mit dem DFB sprechen und mir das in einem persönlichen Gespräch erklären lassen. "Wichtig ist, dass man für die Zukunft klarere Verhältnisse schafft und klare Fristen setzt", so Kompp.

Der Aufstieg wurde in Krefeld zwar schon vor dieser Entscheidung ausgiebig gefeiert, aber die anschließende Unsicherheit rund um die Zulassung trübte die Stimmung beim DFB-Pokalsieger von 1985 dann doch erheblich.

KFC-Gönner Ponomarev hatte Rückzug angedeutet

Mikhail Ponomarev, Präsident und Investor des KFC

KFC-Präsident und Gönner Mikhail Ponomarev hatte sogar seinen Abschied aus Uerdingen angedeutet: "Wenn der DFB nach allem was passiert ist wirklich beschließt, uns für etwas, an dem wir keine Schuld tragen, die Lizenz nicht zu geben, dann sehe ich nicht, wie ich mein Engagement beim KFC Uerdingen aufrecht erhalten kann." Darüber muss er sich nun aber keine Gedanken mehr machen, da Ponomarev nach dem Durschmarsch durch die Regionalliga, der Klub kam aus der Oberliga, da angekommen ist, wo er mit Uerdingen hinwollte - im Profifußball.

