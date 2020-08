Katterbach und Wirtz von DFB ausgezeichnet

Noah Katterbach vom 1.FC Köln und Florian Wirtz von Bayer 04 Leverkusen erhalten die höchste Einzelauszeichnung im deutschen Nachwuchsfußball verliehen: Katterbach erhält die Fritz-Walter-Medaille in Gold in der U19-Kategorie, Wirtz die der U17-Kategorie. Carlotta Wamser von den Juniorinnen der SGS Essen erhält die Fritz-Walter-Medaille in Silber. Das teilte der Deutsche Fußball Bund (DFB) am Mittwoch (19.08.2020) mit.

"Wir möchten mit dem deutschen Fußball zurück an die Weltspitze – und unsere Medaillengewinner haben das Potenzial, diesen Weg erfolgreich mitzugestalten" , sagt Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften. "Wir zeichnen Talente aus, die mit ihrer Leistung auf Auswahlebene und im Verein ganz besonders vorangegangen sind und deren Zukunftsprognose wir außerordentlich positiv bewerten. Vor allem legen wir großen Wert auf Charakter und Persönlichkeit der Gewinner: Ihr großer Ehrgeiz und Teamgeist sowie ihr Auftreten auf und neben dem Platz passen zu den Werten Fritz Walters. "

Katterbach will Vorbild sein

Der in Simmerath geborene Noah Katterbach debütierte in der vergangenen Saison in der Bundesliga, kam auf 18 Einsätze und schaffte mit dem 1. FC Köln den Klassenverbleib. Der Außenverteidiger durchlief seit der U16 alle DFB-Auswahlmannschaften und absolvierte bislang 22 U-Länderspiele (zwei Tore). Im Oktober soll er mit dem DFB-Nachwuchs an der Qualifikation zur U19-EURO teilnehmen.

"Ich freue mich sehr über diese tolle Auszeichnung. Es ist eine große Ehre für mich, dass ich diese Medaille zum zweiten Mal bekomme. Es bedeutet aber auch Verantwortung – und für viele, begeisterte und ehrgeizige Nachwuchsspieler Vorbild zu sein" , sagt Katterbach.

Auch FC-Geschäftsfüher Horst Heldt ist stolz auf den jungen Profi. "Wir freuen uns sehr für Noah. Er hat sich im vergangenen Jahr auf Anhieb bei den Profis etabliert und eine starke Bundesliga-Saison gespielt. Die Fritz-Walter-Medaille in Gold ist nicht nur Bestätigung für seine tolle Entwicklung, sondern auch für die gute Arbeit in unserem Nachwuchsleistungszentrum" , sagt Heldt.

Wirtz auf Rekordjagd

Florian Wirtz gewinnt die Medaille als bestes U17-Talent. Der gebürtige Pulheimer ist für Bayer Leverkusen aktiv. Dem Offensivspieler gelang in der abgelaufenen Saison ebenfalls sein Bundesligadebüt. Mit 17 Jahren und 15 Tagen war er der drittjüngste Debütant der Bundesliga-Historie. 19 Tage später schrieb Wirtz wieder Geschichte: Durch seinen Treffer gegen den FC Bayern ist er der jüngste Torschütze in der Beletage des deutschen Profi-Fußballs. Auf insgesamt sieben Bundesliga-Einsätze kam der Youngster.

Wirtz durchlief seit der U15 alle DFB -Teams und kommt auf bisher neun Einsätze. An der U17-EURO konnten der DFB und er nicht teilnehmen, da das Turnier aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurde.

"Florian Wirtz ist ein außergewöhnlicher Junge, der alles mitbringt, um den deutschen Fußball in den kommenden Jahren vielleicht entscheidend mitzuprägen" , sagt Bayer-04-Geschäftsführer Rudi Völler. "Wir werden in Leverkusen alles dafür tun, um seine tolle Entwicklung auch in Zukunft voranzutreiben. Ich sehe ihn bei uns am richtigen Ort, denn Bayer 04 ermöglicht Nachwuchsspielern frühzeitig Spielpraxis auf Topniveau."

Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Auszeichnungen in diesem Jahr nicht im Rahmen einer Festveranstaltung verliehen, sondern in gesonderten Einzelterminen ab Mitte September.

