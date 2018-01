Funkel warnt vor Schlusslicht Kaiserslautern

Nach dem 2:1-Erfolg zum Start der Rest-Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga grüßt Fortuna Düsseldorf weiter von der Tabellenspitze. Vor der Partie beim Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern am Samstag (27.01.2018) scheinen die Rollen auf dem Papier klar verteilt, doch Fortunas Trainer Friedhelm Funkel trat am Freitag auf die Euphoriebremse. "Wir müssen besser spielen als am Mittwoch, um in Kaiserslautern eine Chance zu haben" , sagte der 64-Jährige.

Ayhan nach Gelbsperre zurück

Bei der Aufstellung ließ sich Funkel wie üblich nicht in die Karten schauen. Kaan Ayhan wird nach seiner Gelbsperre wohl in die Innenverteidigung zurückkehren, um den Platz an seiner Seite bewerben sich Robin Bormuth und Adam Bodzek, der gegen Aue an der Seite von Bormuth spielte. Fehlen werden definitiv Angreifer Rouwen Hennings (Gelbsperre), Abwehrspieler André Hoffmann und Stürmer Emir Kujovic (beide muskuläre Probleme).