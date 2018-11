Anfang November war es, da wurde Shinji Kagawa sein aktueller Stellenwert bei Borussia Dortmund aber so richtig deutlich vor Augen geführt: Während sich seine Profikollegen auf Auslandsreise begaben, um in der Champions League bei Atletico Madrid zum Topspiel anzutreten, wurde der Japaner zur 2. Mannschaft geschickt. Die spielte daheim in der 4. Liga gegen Rot-Weiss Essen. Dass Kagawa beim 5:0-Sieg der Reserve entscheidender und überragender Spieler war, wird ihm kaum zur Trost gereicht haben. In diesem Moment dürfte spätestens die Erkenntnis in ihm gereift sein: "Ich muss hier weg!"

Nun, drei Wochen später - da die Borussia am Mittwoch (28.11.18) den FC Brügge zum nächsten Spiel in der Königsklasse empfängt, hat Kagawa offiziell mitgeteilt: "Ich möchte Borussia Dortmund so schnell wie möglich verlassen."

"Ich will nach Spanien"