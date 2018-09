Julian Brandt ist einer der wenigen deutschen Nationalspieler, die mit einem Imagegewinn aus der WM 2018 gegangen sind. Der Leverkusener kam zwar nur zu drei kurzen Joker-Einsätzen und blieb ohne Tor. Doch er produzierte in seinen rund 20 Minuten Spielzeit viel Wirbel und Gefahr, traf zweimal den Pfosten. ARD-WM-Experte Thomas Hitzlsperger sprach sich für Brandt in der Startelf aus.

Bei der WM hatte Bundestrainer Joachim Löw nach dem Vorrunden-Aus keine weitere Möglichkeit mehr, Brandt eine Chance von Beginn an zu geben. Das ändert sich nun mit dem Nations-League-Auftakt gegen Frankreich in München (heute, 20.45 Uhr) sowie beim Testspiel gegen Peru in Sinsheim (Sonntag, 20.45 Uhr).

Brandt eher Außenstürmer als Spielmacher