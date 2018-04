Der Jubel bei Leverkusens Bundesliga-Fußballern war riesig, als am späten Montagabend (09.04.18) der 4:1-Auswärtssieg bei Tabellennachbar RB Leipzig feststand. Bayers Kicker waren damit auf den begehrten Platz vier der Tabelle geklettert, der am Ende der Saison die Qualifikation für die Champions League einbringen würde.

Überragender Spieler der Rheinländer in Leipzig: Julian Brandt. Der Offensivmann war mit seinen schnellen Dribblings und Sprints von den Gegnern nicht zu halten. Er traf selbst zum zwischenzeitlichen 2:1, die Tore zum 1:1 durch Havertz und zum abschließenden 4:1 durch Volland bereitete er mustergültig vor.

Schub durch Vertragsverlängerung

Es scheint, als habe die Vertragsverlängerung der erst 21-Jährigen vor einer Woche noch einmal einen Leistungsschub gebracht. Passend zum Liga-Endspurt und wenige Wochen vor Beginn der Fußball-WM in Russland ist Leverkusens Juwel offenbar so richtig in Schwung gekommen.