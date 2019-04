Turnier ohne ein Team des Gastgebers

Aus deutscher Sicht sind mit Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und Fortuna Düsseldorf vier gute Bekannte zu Gast, von denen lediglich Mönchengladbach die U19 Champions Trophy noch nicht gewinnen konnte. Der FC St. Pauli komplettiert das Feld, als eine der besten Mannschaften in der Nordgruppe der U19-Bundesliga. Der BV 04 ist in diesem Jahr nicht eingeladen. Das Organisationsteam hatte sich aus sportlichen Gründen dagegen entschieden, da der BV wie 2018 in der Leistungsklasse spielt.

Und wie immer gilt in Düsseldorf: Die Veranstalter zahlen des Teams sämtliche Unkosten von Anfahrt über Kost und Logis bis zur Abreise. Antrittsgelder oder Siegprämien wird es hingegen nicht geben.

Spielplan:

Do, 19:00 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Japan Highschool Selection 1:2

Do, 20:15 Uhr: Fortuna Düsseldorf - FC St. Pauli 1:0

Sa, 10:00 Uhr: Dinamo Zagreb - RSC Anderlecht

Sa, 11:00 Uhr: Eintracht Frankfurt - Sporting Clube de Braga

Sa, 12:00 Uhr: FC St. Pauli - FC Everton

Sa, 13:00 Uhr: Werder Bremen - Japan Highschool Selection

Sa, 14:00 Uhr: RSC Anderlecht - Fortuna Düsseldorf

Sa, 15:00 Uhr: Sporting Clube de Braga - Borussia Mönchengladbach

Sa, 17:00 Uhr: Fortuna Düsseldorf - FC Everton

Sa, 18:00 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen

Sa, 16:30 Uhr: FC St. Pauli - Dinamo Zagreb (in Meerbusch)

Sa, 17:30 Uhr: Japan Highschool Selection - Eintracht Frankfurt (in Meerbusch)

So, 10:00 Uhr: Sporting Clube de Braga - Werder Bremen

So, 11:00 Uhr: FC Everton - RSC Anderlecht

So, 12:00 Uhr: Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach

So, 13:00 Uhr: Dinamo Zagreb - Fortuna Düsseldorf

So, 15:00 Uhr: Japan Highschool Selection - Sporting Clube de Braga

So, 16:00 Uhr: RSC Anderlecht - FC St. Pauli

So, 17:00 Uhr: Werder Bremen - Eintracht Frankfurt

So, 18:00 Uhr: FC Everton - Dinamo Zagreb

Mo, 10:15 Uhr: 1. Halbfinale

Mo, 11:30 Uhr: 2. Halbfinale

Mo, 13:30 Uhr: Dritter Gruppe 1 - Dritter Gruppe 2

Mo, 14:45 Uhr: Spiel um Platz drei

Mo, 16:00 Uhr: Endspiel

Adresse:

Ballspielverein 04 e.V. Düsseldorf

Hans-Böckler-Str. 31

40476 Düsseldorf

Stand: 12.04.2019, 20:00