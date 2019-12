Am Freitag (28.12.2019) bekam Best in Frankfurt in der Kategorie "Audiovisuell" den seit dem Jahr 2000 vergebenen Preis für herausragenden Qualitätsjournalismus überreicht.

Für das Format Sport Inside hatte Best mit Hinblick auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar unter anderem die katastrophalen Bedingungen für die Arbeiter offengelegt.

Sehen Sie hier den ganzen Beitrag noch einmal:

Video starten, abbrechen mit Escape Ausbeutung vor der WM 2022 - Gefangen in Katar. sport inside. . 16:31 Min. . Verfügbar bis 05.06.2020. WDR. Von Benjamin Best.

Stand: 02.12.2019, 10:58