Bielefeld trennt sich von Trainer Saibene

" Wir sehen das Erreichen unserer Ziele als gefährdet an ", sagte Sportchef Samir Arabi. " Nach intensiven Gesprächen mit allen Verantwortungsträgern des Clubs sind wir gemeinsam zu der Überzeugung gelangt, eine Veränderung auf der Position des Chef- sowie Co-Trainers vornehmen zu müssen ."

Saibene dankt für " wunderschöne und erfolgreiche Zeit "

Auch Saibene äußerte sich bereits: "Ich bedanke mich bei der Mannschaft, dem Club und den Fans von Arminia Bielefeld für eine wunderschöne und erfolgreiche Zeit. Die Erinnerungen an meine Zeit in Bielefeld sind absolut positiv, weil wir uns gemeinsam aus einer schwierigen Situation gerettet und in der Liga stabilisiert haben ."

Luxemburger war 20 Monate im Amt

Saibene war 20 Monate auf der Alm tätig gewesen. Er bewahrte in seiner ersten Zeit in der Spielzeit 2016/17 als Retter die Arminia vor dem Abstieg und führte das Team in der vergangenen Saison überraschend auf den vierten Tabellenplatz, die Teilnahme an der Relegation zur Bundesliga wurde knapp verpasst. Zuletzt waren die Bielefelder nicht über ein 1:1 im Heimspiel gegen den Vorletzten SV Sandhausen herausgekommen.

Zur Nachfolger des Luxemburger Coaches wurde noch nichts bekannt.

Stand: 10.12.2018, 13:50