Jasper Löffelsend - US-Fußballtraum made in Bergisch Gladbach

Am Ende wurde es richtig spannend. 80 von 89 Positionen für Nachwuchsspieler waren im digitalen Draft (s. Infobox) der US -Fußballliga MLS (Major League Soccer) bereits vergeben. Und dann streikte bei Jasper Löffelsend, einem der sechs Deutschen auf der Gesamtliste, im heimischen Bergisch Gladbach der Live-Ticker. Freunde, Familie, alle warteten in der Nacht auf Mittwoch (12.01.2022) gespannt, was passiert.

Und dann klingelte das Telefon. "Mein College-Trainer aus Pittsburgh war dran und hat mich vorgewarnt, dass ich jetzt dran käme" , erzählt Löffelsend im WDR -Gespräch. Und dann war es tatsächlich Gewissheit: Der 24 Jahre alte Fußballer bekommt eine Chance bei Real Salt Lake City, dem letztjährigen Halbfinalisten der MLS-Playoffs. "Das war schon ein unglaubliches Gefühl", so Löffelsend. Auf einmal musste alles ganz schnell gehen. Absprachen mit dem neuen Team, den großen Koffer aus dem Keller holen, nochmal die Großeltern und Freunde treffen. Schließlich soll Löffelsend schon 36 Stunden später in der Hauptstadt des US-Bundesstaates Utah ankommen.