Der SC Paderborn steht in der Englischen Woche zum Auftakt des Zweitliga-Jahres auf dem Sprung ins obere Tabellendrittel. Mit Siegen bei Jahn Regensburg am Dienstag (30.01.2019) und am Samstag gegen Greuther Fürth könnte der Aufsteiger seine Punktekonto auf 34 erhöhen.

SC-Trainer Steffen Baumgart weiß auch, worauf es ankommt, um den 2:0-Hinrundenerfolg gegen Regensburg zu wiederholen: " Gegen diesen offensiv ausgerichteten Gegner, der gerne früh attackiert, müssen wir uns die richtigen Lösungen einfallen lassen. "