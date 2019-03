WDR.de: Welche Ziele verfolgen Sie mit Wattenscheid? Wohin soll die Reise führen?

Neururer: Von irgendwelchen großen Dingen zu reden, wäre im Augenblick sicherlich fatal. Denn in erster Linie geht es im Augenblick darum - und da habe ich den geringsten Einfluss -, die Mannschaft in der Regionalliga zu halten. Und dann fängt meine Aufgabe an und dann werden wir sehen, wozu wir im Stande sind. Ich habe für drei Jahre in Wattenscheid unterschrieben und das mit Sicherheit nicht, weil ich in der Regionalliga bleiben will. Sondern ich will mit dem Verein weiter nach oben kommen. Was da möglich ist, das werden wir sehen.

Das Gespräch führte Jörg Strohschein.

Stand: 19.03.2019, 08:47