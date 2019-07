Die Saison in der 3. Liga beginnt für Viktoria Köln mit der Auswärtspartie bei Hansa Rostock am Samstag (20. Juli, 15.30 Uhr) und damit mit einem ganz brisanten Spiel - zumindest für Trainer Pavel Dotchev. Der neue Coach des Drittliga-Aufsteigers musste im Februar seinen Hut bei den Rostockern nehmen. Er habe unter der Entlassung sehr gelitten, sagte Dotchev damals.

Klarer Außenseiter in Rostock

Jetzt also geht es für den 53-Jährigen zum Start zurück an die Ostsee. " Ich freue mich auf dieses Spiel" , sagt Pavel Dotchev zu WDR.de, " auch wenn es für uns vielleicht noch zu früh kommt." Sechs Wochen betreut er seine neue Mannschaft nun. Das sei nicht viel, um das Team in Bereichen wie Technik, Taktik, Kondition und Spielphilosophie so zu haben, wie er es gern hätte. " Wir sind in Rostock auf jeden Fall ganz klar Außenseiter" , so Dotchev.

Insgesamt sei er mit der Vorbereitungszeit sehr zufrieden. Es gebe derzeit nur zwei verletzte Spieler, nämlich Bernard Kyere (Bänderriss) und Sascha Eichmeier (Sehnenanriss). Wenn es für Dotchev etwas zu bemängeln gebe, dann die Durchschlagskraft im Angriff.