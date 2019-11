Insgesamt stellt der SCP in dieser Länderspielperiode sieben Nationalspieler. Macht Sie das stolz?

Przondziono: Auf jeden Fall. Das gab es hier noch nie. Wir haben in der Entwicklung einen ziemlich großen Schritt gemacht. Das tragen wir nach außen mit Stolz. Das macht es uns auch in vielen Gesprächen mit anderen Spielen und Beratern einfacher.

Wie locken Sie Spieler nach Paderborn?

Przondziono: Wir haben aufgrund der vergangenen Jahre die Argumente auf unserer Seite. Dadurch, dass wir unser Spielsystem ligaunabhängig führen, wissen die Spieler, worauf sie sich einlassen. Dass sie sich entfalten können, dass wir ihnen die Zeit geben, sich zu entwickeln. Paderborn ist vielleicht nicht das endgültige Ziel für viele Spieler, aber das wissen wir.

Ihr ausgesprochenes Ziel ist es, Paderborn mittel- bis langfristig in den Top 30 Deutschlands zu etablieren. An welchem Punkt stehen Sie gerade?

Przondziono: Wir können das nicht an der aktuellen Tabellensituation ablesen. Ich glaube schon, dass wir am Anfang einer ziemlich langen Entwicklung sind. Wir stoßen sehr viele Sachen an und gehen komplett in die richtige Richtung. Deswegen glaube ich, dass man ein realistisches, aber nicht überdrehtes Ziel ausgeben muss. Unter den Top 30 zu sein, ist sehr ambitioniert. Aber wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir das realisieren können.

Beschäftigen Sie sich schon jetzt mit einem möglichen Abstieg am Ende der Saison? Nach der Premierensaison in der Bundesliga 2015 stürzte Paderborn beinahe in die Viertklassigkeit ab.

Martin Przondziono, Manager des SC Paderborn

Przondziono: Die Planungen gehen ganz klar in beide Richtungen. Es wäre angesichts der großen Aufgabe, in der Bundesliga bestehen zu müssen, vermessen, nicht auch an die 2. Bundesliga zu denken. Das tut uns gut und gibt uns ein Stück Sicherheit, dass uns so etwas wie vor vier Jahren nicht noch einmal passiert.

Wie war es damals für Sie, als Sie als sein Nachfolger ins erste Glied rückten und plötzlich Sportchef eines Bundesligisten waren?

Przondziono: Der Weg war vorgezeichnet. Ich hätte das auch schon eher woanders haben können. Es gab auch andere Angebote, unter anderem aus Übersee in diesen Positionen. Dass es sich hier so ergeben hat, ist umso schöner.

Das Gespräch führte der Sport-Informationsdienst.

