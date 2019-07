Mit dem Auswärtsspiel bei 1860 München eröffnet Preußen Münster am Freitag (19.07.2019/19 Uhr) die Drittligasaison 19/20. Die Westfalen wollen in die 2. Liga - langfristig. Vorerst gilt für den Traditionsverein aus dem Münsterland aber, sich in der stark besetzten Dritten Liga weiterzuentwickeln.