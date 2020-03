Beleidigungen gegen Hopp: Wie geht es weiter im Fußball?

WDR: Sie nennen das hysterisch. Kann es sein, dass sich da etwas aufgestaut hat und die Verrohung in den Stadien zugenommen hat?

Köster: Ich halte die Verrohung in den Stadien nicht für wachsend. Wenn man sich anschaut, was in den 80er und 90er Jahren in den Fußballstadien los war, dann ist das heute ungemein zivilisiert. Wir haben tatsächlich ein großes Problem mit sexistischen und homophoben Bannern, die immer wieder in den Kurven gezeigt werden und wo in der Vergangenheit viel zu wenig gemacht wurde. Aber ansonsten ist der Umgangston in dem Stadion im Vergleich zu früheren Jahrzehnten gemäßigt. Diese historische Perspektive sollte man auch mal einnehmen.

WDR: Sven Pistor aus der WDR2-Sportredaktion war am Samstag beim Spiel Köln gegen Schalke und hörte, wie "Schlagt den Schalkern den Schädel ein " gesungen wurde. Wie soll man das denn bewerten?

Köster: Fankultur ist Jugendkultur. Das sind Leute, die sich in den Kurven austoben wollen, die Grenzen austesten. Dass man jetzt sagt: "das wollen wir so nicht mehr" – das ist ein guter Ansatz, wenn es darum geht Schmähungen, Diskriminierungen, Rassismus zu verbieten. Aber zu glauben, dass man das mit Spielabbrüchen, mit mehr Gesetzen, mit mehr Kontrollen in den Blöcken erreicht: Das ist ein Fehlschluss. Wer den Dialog und die vernünftigen Kräfte in den Kurven erreichen will, der darf nicht so tun, als ob das alles nur Leute sind, die nicht einmal um die Ecke denken können.