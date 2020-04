Der besondere Weg des Fußballverbands Mittelrhein

Frühestens vom 1. September an, so die Pläne des Verbandspräsidiums, soll die derzeit unterbrochene Saison in den Amateur- und Jugendklassen des Mittelrheins zu Ende gespielt werden. Wie das im Einzelnen aussehen kann, darüber informierte FVM-Präsident Bernd Neuendorf in sechs Videokonferenzen, an denen Vertreter von 423 der insgesamt 1.100 Vereine teilnahmen.

"Wir wollen Fußball spielen"