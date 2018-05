Rot Weiss Essen III - "Bei uns lebt die Inklusion"

De Biasi: Wir sind mittlerweile zur Normalität geworden. Das ist das, was wir erreichen wollten. Ich lasse unseren Hintergrund mittlerweile auch schon mal weg. Wir werden dann als ganz normales Team in der Kreisliga C wahrgenommen.

Wenn Sie zurückblicken: Was waren die schönsten Momente, die größten Erfolge?

De Biasi: Wir haben einen Spieler, der hat bis vor drei Jahren jede Saison zwei, drei rote Karten kassiert und ganz viele Gelbe, weil er immer wieder ausgerastet ist. Mittlerweile haben wir ihn so ruhig, dass er pro Saison vielleicht zwei, drei gelbe Karten bekommt. Die Spieler entwickeln sich. Das ist eigentlich das Schönste.

Trainer Benjamin de Biasi

Zur Person: Benjamin de Biasi arbeitet hauptberuflich in einem Wohnprojekt mit psychisch erkrankten jungen Erwachsenen und trainiert außerdem ehrenamtlich "die Dritte" bei Rot Weiss Essen.

Stand: 31.05.2018, 08:15