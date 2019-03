Der 1. FC Köln setzt in der 2. Liga weiter Kurs auf die Bundesliga-Rückkehr. Am Sonntag (03.03.2019) feierte der FC mit einem 2:0 (1:0) beim FC Ingolstadt den dritten Sieg in Folge und rangiert mit 48 Punkten auf Platz eins. Anthony Modeste brachte die Gäste per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung (40.). Dominick Drexler sorgte in der zweiten Halbzeit mit dem 2:0 für die Vorentscheidung (60.). Der Anschlusstreffer von Winter-Neuzugang Björn Paulsen (90.+1) zum 1:2 kam für Ingolstadt zu spät. "Es war viel Arbeit. Aber wir haben uns den Sieg verdient und können jetzt Karneval feiern", sagte Modeste.

Nach einem frühen Torschuss von Jhon Cordoba (5. Minute) neutralisierten sich beide Teams lange Zeit. Ingolstadt setzte den FC mit viel läuferischem Aufwand unter Druck. Erst kurz vor der Pause tauchten die Gäste wieder vor dem Tor auf. Nach einem langen Ball Richtung Ingolstädter Strafraum wurde Cordoba im Laufduell von Jonatan Kotzke gehalten und kam zu Fall. Den fälligen Elfmeter brachte Modeste sicher unten rechts zum 1:0 im Tor unter. Für Modeste war es bereits der vierte Treffer seit seiner Rückkehr.