Nach ereignislosen 30 Minuten drehten die Hausherren vor 7.464 Zuschauern richtig auf. Zunächst traf Sonny Kittel (31.) aus kurzer Distanz zum 1:0, sieben Minuten später aus spitzem Winkel zum 2:0. VfL-Torwart Manuel Riemann lenkte den Ball dabei unglücklich ins eigene Netz. Kurz vor der Halbzeit hatte Thomas Pledl sogar das 3:0 auf dem Fuß.

Auch in der zweiten Hälfte kam Bochum zunächst zu keinen zwingenden Chancen, Ingolstadt lauerte meist auf Konter. Bochums Tom Weilandt (65.) verfehlte per Kopf das Tor. Nach einem Volleytreffer von Vitaly Janelt (72.) zum 1:2 drückte der VfL noch einmal auf den Ausgleich. Doch die größte Möglichkeit zum 2:2 vergab Weilandt (86.), dessen Volleyschuss direkt in den Armen von FCI-Keeper Philipp Tschauner landete.