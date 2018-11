Fabian Klos hat die Talfahrt von Arminia Bielefeld in der 2. Bundesliga vorerst beendet. Bei Schlusslicht FC Ingolstadt kamen die Ostwestfalen am Sonntag (11.11.2018) zu einem 1:1 (0:0) und vermieden die sechste Niederlage in Folge. In der Tabelle hat die Arminia nun drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.