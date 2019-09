Er ist für viele Experten schon jetzt der beste deutsche Fußballer, fast alle europäischen Topklubs sind hinter ihm her, sein Marktwert wird auf mehr als 100 Millionen Euro taxiert. Doch in der Nationalmannschaft ist Kai Havertz noch immer so etwas wie ein Zauberlehrling. "Ich bin noch jung und freue mich, dabei zu sein und viel zu lernen" , sagt der 20-Jährige artig über seine Rolle im DFB-Team.

Dort soll der Leverkusener mit seinem Weltklasse-Potenzial möglichst bald ein Fixpunkt werden. Er sei "wahrscheinlich der Spieler der nächsten Jahre" , meint Bundestrainer Joachim Löw, der bis zur EM im kommenden Jahr, spätestens aber bis zur WM 2022 in Katar eine Antwort auf die Frage finden muss: Wohin mit Havertz?

Video starten, abbrechen mit Escape Werner: Neben van Dijk "wird es relativ schnell dunkel" . Sportschau. . 00:31 Min. . Verfügbar bis 03.09.2020. Das Erste.

Aufstieg zum Topstar

Die klassische Zehner-Position, auf der Havertz seine Qualitäten am besten ausspielen kann, gibt es in Löws favorisiertem System mit drei Spitzen nicht. Vor dem Qualifikations-Doppelpack am Freitag (06.09.2019) in Hamburg gegen die Niederlande und drei Tage später in Nordirland (beide 20.45 Uhr) kommt der Offensivspieler deshalb auf nur drei Länderspiele. In Pflichtspielen war er komplett außen vor.

"Ich bin bereit, ich bin fit" , sagt Havertz selbstbewusst. Forderungen nach einem Stammplatz stellt er nicht: "Ich habe eine ganz gute Saison hinter mir, aber ich muss mich immer aufs Neue beweisen." 17 Treffer und vier Vorlagen gelangen ihm in der Vorsaison - und der Aufstieg zum Topstar.

Bayer-Geschäftsführer Rudi Völler glaubt an den Aufstieg seines Juwels in die Liga von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo: "Ihm sind keine Grenzen gesetzt." Sein Wechsel im kommenden Sommer trotz Vertrages bis 2022 ohne Ausstiegsklausel gilt als sicher. "Ich bin ehrlich: Irgendwann muss für mich der nächste Schritt kommen" , sagt Havertz.

Die Bayern haben großes Interesse

Bayern München soll im Werben um das Supertalent in der Pole Position stehen. Als Vergleichswert für eine mögliche Ablöse werden oft die 126 Millionen Euro genannt, die Atletico Madrid für das portugiesische Wunderkind Joao Felix hinblätterte. "Ich kann ihn nicht kaufen, aber er ist ein Spieler, der sehr gut zu uns passen würde" , hatte Bayern-Profi Joshua Kimmich vor einiger Zeit gesagt.

In diesem Sommer zerschlug sich ein Wechsel, weil Leverkusen nach Julian Brandt (zu Borussia Dortmund) nicht auch noch den zweiten Schlüsselspieler verlieren wollte und die Bayern sich voll auf den später schwer verletzten Leroy Sane fokussierten. "Bei mir hat es sich dieses Jahr nicht ergeben. Da gab es genug Gründe" , sagte Havertz: "Was im nächsten Sommer passiert, werden wir dann erfahren." Nach einem Durchbruch im Nationalteam würde Havertz ohne Zweifel noch teurer.

Video starten, abbrechen mit Escape DFB-Team vor dem Heimspiel gegen die Niederlande. Sportschau. . 01:35 Min. . Verfügbar bis 03.09.2020. Das Erste.

Stand: 03.09.2019, 13:21