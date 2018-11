Auch Trainer Markus Anfang, der nach dem Schalke-Spiel noch wegen des gut eingestellten Teams gelobt wurde, dürfte wohl künftig stärker unter Beoabachtung stehen. Schon vor dem Schalke-Spiel war Sportchef Veh auf der Pressekonferenz erschienen, wohl auch um Geschlossenheit mit dem Trainer zu demonstrieren. Die Grundausrichtung des Teams, die fehlende Balance und die Anfälligkeit in der Defensive sind seit Anfangs Amtsantritt ein großes Thema in Köln. Die Offensivstärke und vor allem die Treffsicherheit von Simon Terodde hatten dies aber in den ersten Saisonspielen mehr als wettgemacht und dem Aufstiegsfavoriten den scheinbar komfortablen Spitzenplatz gefestigt.

Keine Dominanz in Kölns Offensive

Doch inzwischen trifft auch Terodde nicht mehr so zuverlässig, in der Offensive hakt es an vielen Stellen. In Hamburg konnte auch der sonst so agile und unberechenbare Louis Schaub kaum für Impulse sorgen. Weil zudem Vincent Koziello und Christian Clemens verletzt ausfallen, fehlt es momentan auch an der Tiefe im Kader, um die vom Trainer bevorzugte Dominanz im Angriff auszuüben. Hinten bleibt der FC anfällig, kassierte in Hamburg wie schon in Kiel erneut ein spätes Gegentor - und ließ die nächsten Punkte liegen, die am Ende die Tabellenführung kosteten.

"Wir haben den HSV mit unseren Fehlern aufgebaut, das war sehr ärgerlich", sagte Anfang nach dem Schlusspfiff. Nach der fünften Pflichtspiel-Pleite in Folge fing Kölns Coach noch auf dem Platz mit der Aufbauarbeit an, versammelte die Mannschaft im Mittelkreis und schwor sie auf die anstehende Partie gegen Dynamo Dresden ein. "Wir werden das intensiv analysieren und müssen das gegen Dresden besser machen."

Auch der Sportchef forderte eine deutliche Reaktion von den Spielern. Mit dem großem Druck brauche ihm vorher niemand zu kommen, so Veh: "Das geht mir jetzt langsam auf den Keks."

Stand: 06.11.2018, 11:00