Der VfL Bochum hat sich am Sonntag (21.10.2018) beim Hamburger SV ein 0:0 erarbeitet. Die Bochumer blieben zum vierten Mal hintereinander auswärts sieglos und konnten somit die Gelegenheit nicht nutzen, mit einem Dreier in der Tabelle an den Norddeutschen vorbeizuziehen.

51.000 Zuschauer sahen zunächst eine ausgeglichene Partie. Nach der Pause hatte Hamburg deutlich mehr Spielanteile, entwickelte aber keine Durchschlagskraft. Von Bochum war in der Offensive fast gar nichts mehr zu sehen, der VfL verteidigte aber weitgehend souverän.